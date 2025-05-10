Глава Минторга США заявил, что пошлины на импорт товаров из Китая могут быть снижены до «человеческого уровня»

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр торговли США Говард Латник исключил отмену пошлин, введенных американским лидером Дональдом Трампом, на импорт товаров из Китая по итогам переговоров, которые состоятся в конце этой недели в Швейцарии.

В эфире телеканала Fox News чиновника спросили, есть ли шанс, что после переговоров в Швейцарии действующие пошлины в 145% будут полностью приостановлены. «Шансов нет. Такого не может быть», — ответил глава Минторга США. По его расчетам, в отношении Китая и дальше будут действовать «существенные тарифы», однако они будут снижены до «человеческого уровня».

Суммарные пошлины США на товары из КНР в настоящее время достигают 145%. Трамп в пятницу допустил снижение тарифов в отношении Китая до 80%.