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НОВОСТИ

К немедленным переговорам с Россией Украина не готова - Песков

09:15 10.05.2025 Источник: Интерфакс

Украина в настоящее время не готова к тому, чтобы начать переговоры с Россией об урегулировании конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Украина пытается избежать переговоров, они не готовы к немедленным переговорам", - сказал он в интервью телеканалу ABC News.

Песков отметил, что, по его мнению, президент США Дональд Трамп может использовать свое огромное влияние на Украину, чтобы "вынудить ее ближе подойти к идее переговоров"

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