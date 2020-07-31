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Малый бизнес подготовится к работе в условиях второй волны коронавируса осенью, выяснил МКБ

11:18 31.07.2020

Российские малые и средние предприятия готовятся к различным сценариям развития эпидемиологической ситуации во второй половине 2020 года, в том числе вероятному возобновлению режима ограничений. Такой вывод сделали специалисты Московского кредитного банка (МКБ), проанализировав поведение клиентов из сегмента малого и среднего бизнеса и их планы на работу осенью.

 «Проанализировав характер транзакций клиентов МКБ, мы увидели, что количество платежей по продвижению сайтов, оплате рекламных публикаций в соцсетях, служб доставки и т.д. выросло в 1,5 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, - отмечает глава департамента МСБ МКБ Виктор Жидков. – На наш взгляд, это говорит о том, что компании сегмента МСБ не исключают второго витка коронавируса и потому, чтобы не быть застигнутыми врасплох, уже сейчас готовятся к переходу на удаленную работу».

 По материалам исследования, в июле одним из самых популярных вопросов при открытии счета стал вопрос о возможности полностью удалённой работы в условиях карантина. МКБ также зафиксировал возросший интерес к услугам интернет-эквайринга и самоинкассации.

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