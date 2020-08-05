Данные по заразившимся коронавирусом на утро 5 августа
09:00 05.08.2020 Источник: Lenta.ru
Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 5 августа превысило 18,4 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.
По информации проекта, в мире заражены 18 480 000 человека. Прирост числа заразившихся за сутки составил около 260 тысяч. За весь период пандемии скончались 699 575 инфицированных, более 11 миллионов человек выздоровели.
Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (число зараженных превысило 4,77 миллиона). На второй строчке находится Бразилия (более 2,8 миллиона человек), Индия (более 1,85 миллиона человек) оказалась на третьем месте. Россия (861 тысяча) закрепилась на четвертой позиции, опережая ЮАР (521,3 тысячи). В десятке рейтинга также расположились Мексика, Перу, Чили, Колумбия и Иран.
Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 156 782 человека. Также высокая смертность зафиксирована в европейских странах, наиболее пострадавших от пандемии: там показатель превышает 10 процентов. Lenta.Ru
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