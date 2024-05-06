Минфин ожидает нефтегазовые допдоходы бюджета РФ в мае на уровне 183,58 млрд руб.

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство финансов России ожидает дополнительные нефтегазовые доходы бюджета РФ в мае в объеме 183,58 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.

«Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в мае 2024 года в размере 183,58 млрд руб. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам апреля 2024 года составило минус 72,65 млрд руб.», — сказано в сообщении Минфина.