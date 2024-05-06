Арабские страны больше не исключают размещения миротворческого контингента в Газе — FT

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Арабские страны смягчили свою позицию и больше не исключают возможности размещения многонационального миротворческого контингента в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан в рамках постконфликтного урегулирования в регионе. Об этом сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на неназванных арабских дипломатов.

По информации одного из источников, позиция ряда арабских государств касательно размещения миротворческих сил в палестинском анклаве и на Западном берегу в последние недели смягчилась. Если раньше они настаивали, что Газа должна управляться силами самих палестинцев, и отказывались поддерживать введение в анклав международных или региональных сил, то теперь они не исключают отправки миротворческих войск в качестве доказательства своей «приверженности процессу мирного урегулирования» в регионе, пояснил дипломат.

Издание указывает, что несмотря на большую открытость такой идее, остается неясным, какие конкретно государства поддерживают данную меру. Так, по словам другого собеседника издания, до сих пор миротворческую инициативу поддержал только Египет, в то время как Саудовская Аравия, Иордания и Катар выступают против отправки арабских миротворцев в Газу.

Еще один источник газеты отмечает, что развертывание любых сил должно быть одобрено Советом Безопасности (СБ) ООН. По его словам, временное размещение контингента необходимо, чтобы дать палестинским властям время на создание собственных «боеспособных» сил безопасности.