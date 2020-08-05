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Правительство сняло ограничения на железнодорожное сообщение между Калининградом и другими городами РФ

09:32 05.08.2020 Источник: Эхо Москвы

Михаил Мишустин снял ограничения на железнодорожное сообщение между Калининградом и другими городами России. О подписании соответствующего документа сообщила в среду пресс-служба правительства. Железнодорожное сообщение на этом направлении было приостановлено с 6 апреля из-за угрозы распространения коронавируса.

Этим же распоряжением Мишустин снял ограничения на безвизовый въезд в РФ иностранцев для краткосрочных командировок. Речь идет об обладателях дипломатических или служебных паспортов из стран, с которыми действуют соглашения о безвизовых поездках", — уточняется в сообщении.  Эхо Москвы

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