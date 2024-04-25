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НОВОСТИ

Индийские автопроизводители не спешат поставлять свою продукцию в Россию

18:25 25.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индия не может поставлять производимые в стране автомобили на российский рынок, поскольку они создаются с использованием технологий третьих стран. Об этом заявил ТАСС генеральный и исполнительный директор Федерации индийских экспортных организаций (FIEO, учреждена Министерством торговли и промышленности Индии) доктор Аджай Сахай.

«Если посмотреть на автомобильные компании в Индии, то можно увидеть, что технологии поступают либо из Японии, либо из Южной Кореи, либо из США, либо из ЕС. Им может понравиться или не понравиться идея поставок автомобилей с использованием их технологий в Россию. На данный момент я не встречал ни одной автомобильной компании в Индии, которая проявила бы интерес к экспорту [в РФ]. Это немного сложный вопрос», — сказал Сахай.

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