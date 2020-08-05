Около трети россиян увольняются из-за неготовности работодателя повысить зарплату - опрос
11:20 05.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Почти треть опрошенных россиян (31%) назвали главной причиной увольнения с работы неготовность работодателя к повышению зарплаты. Еще 15% отметили профессиональное выгорание и стресс на работе, говорится в результатах исследования сервиса "Работа.ру".
"Главной причиной увольнения 31% респондентов назвали неготовность работодателя к повышению зарплаты работников (множественный выбор). Еще 15% опрошенных отметили профессиональное выгорание и стресс на работе, а 13% - отсутствие карьерного роста", - говорится в исследовании.
Помимо этого, каждый десятый опрошенный указал, что причиной для увольнения для них может стать желание работать ближе к дому, для 7% причина в том, что они хотят уделять больше времени семье. По 4% респондентов могли бы сменить работу из-за конфликтов и желания переехать в другой город или страну. В варианте "Другое" жители России чаще всего отмечали, что причиной ухода с текущей работы для них станет закрытие или ликвидация компании.
В исследовании отмечается, что при поиске новой работы более половины россиян (54%) прежде всего обращают внимание на рабочий график. При этом 44% респондентов также отметили важность расстояния от дома до рабочего места, 36% - надежность будущей компании, 34% - позитивные отзывы сотрудников о работе, а 31% - возможности обучения и карьерного роста. Для 17% опрошенных все-таки важнее всего, чтобы будущая зарплата была выше прежней. А 10% россиян отметили значимость льгот, по 5% - средний возраст сотрудников, их количество и наличие вакансий для мам и пенсионеров.
Исследование проводилось среди более 3,5 тыс. человек старше 18 лет во всех округах РФ в августе текущего года.
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