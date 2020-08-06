Полиция задержала трех подростков за проникновение с оружием на территорию поместья Трампа

08:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Трое подростков задержаны за проникновение с полуавтоматическим оружием на территорию поместья президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго в Палм- Бич (штат Флорида). Об этом сообщил в среду газете "Майами геральд" официальный представитель полиции Палм-Бич Майкл Огродник.

По его словам, инцидент произошел 31 июля. Трое 15-летних мальчиков при приближении полицейского пустились в бегство на автомобиле и, уходя от погони, наткнулись на вторую патрульную машину. Подростки остановились, покинули автомобиль и перелезли через ограду Мар-а-Лаго. "Они не пытались проникнуть в здание, а лишь перебрались через стену, чтобы спрятаться", - уточнил представитель городской полиции.

"Они понятия не имели, где оказались", - добавил Огродник. По его словам, местная прокуратура решает, как поступить с подростками. Они утверждают, что найденный у них в рюкзаке автомат им не принадлежал и был найден случайно.