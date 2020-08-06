С начала президентской компании в Белоруссии задержаны более 1,3 тыс человек - правозащитники
11:32 06.08.2020 Источник: Интерфакс
В Белоруссии с начала избирательной кампании по выборам президента были задержаны более 1,3 тыс. человек, свыше 200 человек получили в общей сложности 3,1 тыс суток ареста, сообщают правозащитники.
"Правозащитникам известно как минимум о 1362 случаях произвольных задержаний, произошедших в период с 6 мая по 5 августа", - говорится в сообщении лишенного аккредитации правозащитного центра "Весна".
Выборы президента Белоруссии должны состояться 9 августа.
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