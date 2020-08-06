Клинцевич не исключил открытия уголовных дел в отношении Facebook и WhatsApp

16:40

Американские социальные сети, грубо нарушающие российское законодательство, должны прекратить работу на территории России, в их отношении также стоит завести уголовные дела, заявил член Совета Федерации Франц Клинцевич.

Сенатор убежден, что в отношении американских ресурсов должны быть введены санкции, а также усилен контроль за их работой. Зарубежные соцсети, зарабатывающие на территории России, должны соблюдать законодательство и охранять информацию российских пользователей. «Если не хватает каких-то законодательных моментов, то с точки зрения знания обстановки, надо выходить на президента», – заявил Клинцевич. Сенатор полагает, что руководство американских соцсетей «потеряло все тормоза и здравый смысл». Именно поэтому важно жестко бороться с действиями американских ресурсов: налагать серьезные штрафы и ужесточать законодательство.

Ранее Федеральное агентство новостей провело собственное расследование и внедрило сотрудника в «Центр «Досье». Журналисту ФАН постарался описать, какие методы применяют СМИ скрывающегося за границей Михаила Ходорковского, для написания материалов. «Работа на западные спецслужбы, фабрикация данных, неправомерный доступ к личным данным, взлом гаджетов и аккаунтов, а также нелегальное сотрудничество с Facebook и Google», - описывал специфику работы «Центра «Досье» журналист.