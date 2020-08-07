Данные по заразившимся коронавирусом на утро 7 августа
09:00 07.08.2020 Источник: Lenta.ru
Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 7 августа превысило 19 миллионов человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса.
По информации проекта, в мире заражены 19 025 580 человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил 272,6 тысячи. За весь период пандемии скончались 713 845 инфицированных, более 11,4 миллиона человек выздоровели.
Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (число зараженных превысило 4,88 миллиона). На второй строчке находится Бразилия (более 2,91 миллиона человек), Индия (более 1,96 миллиона человек) оказалась на третьем месте. Россия (871,8 тысячи) закрепилась на четвертой позиции, опережая ЮАР (538,1 тысячи). В десятке рейтинга также расположились Мексика, Перу, Чили, Колумбия и Иран.
Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 160 091 человек. Также высокая смертность зафиксирована в европейских странах, наиболее пострадавших от пандемии: там показатель превышает 10 процентов. Lenta.Ru
НОВОСТИ
- 10:00 07.08.2020
- Twitter ввел специальные обозначения для страниц правительств и государственных СМИ
- 09:32 07.08.2020
- В ходе спецоперации в Ингушетии ликвидировали двух боевиков
- 09:20 07.08.2020
- Зафиксировано обострение обстановки в Дейр-эз-Зоре
- 09:05 07.08.2020
- SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с более чем 50-ю спутниками Starlink
- 22:40 06.08.2020
- Билл Гейтс выступил с прогнозом экологического кризиса
- 22:00 06.08.2020
- Вопрос о прямой выдаче Украине задержанных россиян не стоит - Лукашенко
- 21:20 06.08.2020
- Порядка 60% россиян не имеют финансовой возможности выехать на отдых - исследование
- 20:40 06.08.2020
- В Бельгии приняли к сведению, что США хотят денег за перевод в страну своего контингента
- 20:00 06.08.2020
- Лукашенко считает, что события 2014 года на Украине - государственный переворот
- 19:20 06.08.2020
- Лукашенко назвал Путина своим старшим братом, который должен поддержать и подсказать
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать