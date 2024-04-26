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Московский зоопарк решил подарить животных коллегам из КНДР — ЦТАК

11:32 26.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Московский зоопарк в рамках визита его представителей в КНДР решил подарить животных Центральному зоопарку народной республики. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Указывается, что глава российской делегации вручила соответствующий документ о дарении 25 апреля. Как сообщило посольство РФ в Пхеньяне, Московский зоопарк подарил «более 40 животных, среди которых орланы, крыланы, фазаны, журавли, попугаи, питоны и многие другие». «В ходе выполнения насыщенной программы гости столицы ознакомились с работой корейских коллег, обменялись опытом», — информировали дипломаты. Московский и пхеньянский зоопарки подписали меморандум о сотрудничестве.

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