Московский зоопарк решил подарить животных коллегам из КНДР — ЦТАК

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Московский зоопарк в рамках визита его представителей в КНДР решил подарить животных Центральному зоопарку народной республики. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Указывается, что глава российской делегации вручила соответствующий документ о дарении 25 апреля. Как сообщило посольство РФ в Пхеньяне, Московский зоопарк подарил «более 40 животных, среди которых орланы, крыланы, фазаны, журавли, попугаи, питоны и многие другие». «В ходе выполнения насыщенной программы гости столицы ознакомились с работой корейских коллег, обменялись опытом», — информировали дипломаты. Московский и пхеньянский зоопарки подписали меморандум о сотрудничестве.