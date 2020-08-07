Официальный кот-мышелов британского МИД Палмерстон вышел на пенсию
13:20 07.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Официальный кот-мышелов британского министерства иностранных дел Палмерстон вышел на пенсию после четырех лет дипломатической службы. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу Форин оффисом.
На время карантина, введенного в Великобритании в конце марта из-за вспышки коронавируса нового типа, кота взял к себе в загородный дом один из сотрудников МИД, с которым кот теперь и останется.
"В апреле 2016 года кот по кличке Палмерстон прибыл из приюта в Баттерси. Я думал, что я беру на работу мышелова, но в итоге я получил медийный феномен с 105 тыс. подписчиков в "Твиттере", - прокомментировал прекращение четвероногим своих обязанностей постоянный заместитель министра иностранных дел Великобритании Саймон Макдональд.
"После 4 счастливых лет Палмерстон уходит на пенсию - он вовсю наслаждался жизнью на карантине в сельской местности и принял приглашение там остаться. Все в МИД будут скучать по нему (чего не скажешь о наших мышах). Мы желаем ему долгой и счастливой пенсии", - добавил Макдональд, который сам покинет в сентябре свой пост, самую высокую государственную гражданскую должность в МИД, который он занимал в течение пяти лет.
На аккаунте Палмерстона в "Твиттере" было размещено его "официальное прошение" об отставке, написанное на имя Макдональда.
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