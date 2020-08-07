Минобороны Франции отправило четвертый самолет со спасателями и оборудованием в Ливан

20:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Четвертый самолет со спасателями и оборудованием отправился в пятницу из Франции в Ливан. Об этом сообщила на своей странице в "Твиттере" министр Вооруженных сил Франции Флоранс Парли.

"Франция продолжает оказывать помощь Ливану и ливанцам. В четверг вечером из страны в Бейрут вылетел [военно- транспортный] самолет A400M. В пятницу в Ливан отправился уже четвертый по счету военный самолет C130J. Все они перевозят специалистов и оборудование, при этом Франция преследует главную цель - быть полезной в нынешней ситуации", - говорится в заявлении главы военного ведомства.

Согласно сведениям главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана, первые два самолета, отправившиеся в Бейрут в среду, перевезли 55 спасателей и около 25 тонн снаряжения, в том числе разборный военно-полевой госпиталь, в котором возможно оказывать помощь 500 пострадавшим. В третьем самолете, вылетевшем в четверг из Марселя, находились отряды местной пожарно-спасательной службы со спецоборудованием. В этих самолетах также были перевезены несколько собак, специально обученных на поиск людей под развалинами.

Как сообщил в пятницу в интервью телеканалу Бэ-эф-эм заместитель директора научного отдела французской полиции Доминик Аббенанти, в Ливан отправлены 11 экспертов научной полиции Франции. "Они окажут помощь ливанским властям в ведении ими расследования произошедшей катастрофы", - сказал он.

В частности, они "соберут материалы на месте взрыва, которые могут позволить установить его причины". Также они будут участвовать в работах по идентификации погибших. Аббенанти заверил, что у французской полиции существуют "тесные связи с ливанскими коллегами в сотрудничестве и проводимых расследованиях, в особенности в последние два года".