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Турция готова отстроить поврежденный взрывом порт в Бейруте - вице-президент республики

17:30 08.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-президент Турции Фуат Октай заявил в субботу о готовности Анкары отстроить поврежденный взрывом порт в Бейруте.

"Сейчас в Бейруте продолжают работать турецкие поисково- спасательные команды, к настоящему моменту наша страна направила 400 тонн продовольствия. Турция готова отстроить серьезно поврежденный порт в Бейруте и прилегающие здания. [На встрече с президентом Ливана Мишелем Ауном] Мы заявили, что наш порт в Мерсине может быть использован Ливаном до тех пор, пока не будет восстановлен порт в Бейруте", - заявил Октай на пресс-конференции в ливанской столице, трансляцию вело Анатолийское агентство.

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