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НОВОСТИ

На 16:00 явка на выборах президента Белоруссии составила 73,4% - ЦИК

17:20 09.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уровень явки на выборах президента Белоруссии по данным на 16:00 составил 73,4%. Об этом заявил заместитель председателя Центризбиркома Белоруссии Вадим Ипатов.

По его словам, при этом в Брестской области явка составила - 75,11%, Витебской - 75,05%, Гомельской - 81,87%, Гродненской - 75,66%, Минской - 72,30%, Могилевской - 80,29%, в городе Минске - 58,73%.

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