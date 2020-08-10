Коронавирус находят у шести человек из 10 тыс. вернувшихся с курортов РФ - Попова
15:12 10.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мониторинг случаев заражения новым коронавирусом среди вернувшихся с российских и зарубежных курортов граждан ведется с июля, в среднем его обнаруживают у шести человек из 10 тыс. приехавших с российских курортов. Об этом сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
"С июля мы ведем мониторинг случаев выявления среди вернувшихся с курортов российских и зарубежных. Если брать интенсивные показатели - они всегда наиболее показательны и в эпидемиологии используются именно показатели интенсивные, - то, проанализировав количество заболевших, вернувшихся с курортов Краснодарского края, Республики Крым, Ставропольского края, Республики Дагестан и зарубежных стран, по российским курортам из 10 тыс. вернувшихся заболевших порядка шести человек", - сказала Попова.
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