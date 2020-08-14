Митрополит Минский просит Лукашенко сделать все, чтобы остановить насилие
19:17 14.08.2020
Митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси Павел призвал Александра Лукашенко сделать все, чтобы остановить насилие, - сообщает tut.by
"Я прошу Александра Григорьевича Лукашенко, который является нашим гарантом, сделать все, чтобы остановить насилие. Я думаю, это можно сделать. В то же время я призываю наших граждан не подстрекать. Я призываю молиться. Советовать мы не можем, но мы можем просить. Мы просим руководство страны остановить насилие. Потому что насилие только порождает насилие. Давайте сделаем все возможное, чтобы мир воцарился на нашей земле, — заявил он на церемонии закладки капсулы в основание храма преподобного Серафима Саровского на улице Белецкого в Минске".
Митрополит Павел призывает никого не осуждать, а «осознавая свое слабое человеческое существо, обратиться к Богу за помощью».
"Нельзя никого осуждать, желать злое. Но к сожалению, мы видим насилие в нашем обществе, возмущение людей. Люди хотят, чтобы их голос услышали, а кто-то использует это в корыстных политических целях. Два дня назад я обращался к журналистам, а также к тем, кто прибыл в Беларусь с недобрым намерениями, чтобы оставили нас, чтобы дали нам шанс самим строить свою жизнь".
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