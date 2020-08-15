Мирные акции протеста проходят во многих городах и поселках Белоруссии

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Акции солидарности недовольных итогами выборов президента Белоруссии проходят в субботу в областных и районных центрах, небольших городах и поселках республики. Они начались одновременно с поминовением в Минске погибшего там в начале недели участника протестов.

В местных интернет-порталах и телеграм-каналах опубликованы видео- и фотоотчеты о манифестациях, в том числе в городе Берёза Брестской области, где вдоль главной улицы выстроились несколько десятков человек с цветами и белыми воздушными шариками. Легковые автомобили и большегрузы двигаются с продолжительными сигналами. В Заславле люди встали живой цепью вдоль главной улицы, приветствуя проезжающие автомобили аплодисментами и бело- красно-белыми флагами. Подобные мирные акции проходят в Верхнедвинске, Высоком, Барановичах, Климовичах, Гродно, Ивье, Могилеве, Витебске, Бресте и других городах и населенных пунктах республики.