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НОВОСТИ

Экс-кандидат на пост президента Белоруссии объявлен в розыск в России

17:40 15.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Создатель телеграм-канала NEXTA Степан Путило и бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало объявлены в розыск в России. Это следует из базы данных МВД РФ.

"Цепкало Валерий Вельяминович 1965 г. рождения, уроженец Гродно, разыскивается, Путило Степан Александрович 1998 г. рождения, уроженец Минской области, разыскивается", - сказано в соответствующих разыскных карточках базы данных.

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