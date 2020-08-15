Экс-кандидат на пост президента Белоруссии объявлен в розыск в России

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Создатель телеграм-канала NEXTA Степан Путило и бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало объявлены в розыск в России. Это следует из базы данных МВД РФ.

"Цепкало Валерий Вельяминович 1965 г. рождения, уроженец Гродно, разыскивается, Путило Степан Александрович 1998 г. рождения, уроженец Минской области, разыскивается", - сказано в соответствующих разыскных карточках базы данных.