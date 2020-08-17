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Кабмин предложит Путину продлить меры поддержки медикам, борющимся с COVID - Мишустин

07:00 17.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство России выступит с предложениями о продолжении стимулирующей политику в отношении медиков, которые борются с новой коронавирусной инфекцией, предложения передадут президенту РФ Владимиру Путину. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который в понедельник посетил областной онкологический диспансер в Магадане и пообщался с персоналом клиники.

Врачи поблагодарили главу правительства за меры поддержки и попросили передать слова благодарности президенту. "Это, в первую очередь, надо вам сказать спасибо - врачам, людям, которые спасали в период пандемии больных, тех людей, которые, к сожалению, оказались в сложной ситуации", - ответил Мишустин.

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