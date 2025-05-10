Макрон сообщил какая, по его мнению, страна будет наблюдать за предполагаемым перемирием между РФ и Украиной

17:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что помощь Украине должна продолжаться независимо от 30-дневного прекращения огня, которое европейские лидеры предлагают ввести с 12 мая.

«Мы исходим из того, что с понедельника будет введено прекращение огня без предварительных условий. После этого уже будут обсуждаться все условия прочного мира. И это именно то, что будет структурировать дискуссию об этом мире. Но это не является предварительным условием для прекращения огня», — сказал Макрон на пресс-конференции в Киеве, трансляцию которой вел телеканал BFMTV.

Говоря о предложении перемирия, Макрон добавил, что «оно должно быть безусловным». «Никаких предварительных условий для этого прекращения огня, как со стороны украинцев, так и со стороны русских. Оно должно продлиться 30 дней на суше, в воздухе и на море под наблюдением главным образом США. Все европейцы, которые к этому готовы, будут в этом участвовать», — добавил президент Франции.