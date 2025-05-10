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НОВОСТИ

Индия говорит о нарушении Пакистаном режима прекращения огня

21:00 10.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индия за последние несколько часов зафиксировала случаи нарушения договоренности с Пакистаном о прекращении огня, призывает Исламабад соблюдать ее. Об этом заявил на брифинге первый заместитель главы индийского МИД Викрам Мисри.

«За последние несколько часов неоднократно имели место нарушения договоренности, достигнутой ранее этим вечером командующими военными операциями Индии и Пакистана», — сказал Мисри.

«Мы призываем Пакистан предпринять соответствующие шаги для устранения этих нарушений и отнестись к ситуации серьезно и ответственно», — подчеркнул дипломат.

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