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НОВОСТИ

Киевские силовики разместили танки и ЗРК в жилых районах в зоне "ООС" – ЛНР

07:37 17.08.2020

Киевские силовики разместили танки и зенитные ракетные комплексы (ЗРК) в жилых районах в зоне проведения так называемой операции объединенных сил ("ООС"). Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил начальник управления Народной милиции ЛНР полковник Ян Лещенко.

"Нашей разведкой подтверждаются факты размещения подразделениями вооруженных формирований Украины вооружения и военной техники вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Украине территории, что является нарушением принятых мер и подвергает опасности жизнь и здоровье мирных жителей. За прошедшие сутки выявлено размещение техники: 28 танков Т-64 и четырех зенитных ракетных комплексов 9К35 "Стрела-10" вблизи железнодорожной станции в населенном пункте Рубежное", - сказал он.

Представитель оборонного ведомства Республики отметил, что данные факты также подтверждаются отчетом Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 15 августа.

ЛуганскИнформЦентр

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