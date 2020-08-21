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Статистику ООН об увеличении численности россиян оценили в Крыму

10:20 21.08.2020 Источник: Известия

Статистика ООН о резком увеличении численности населения России на 2 млн человек в 2020 году логична и говорит о признании крымчан россиянами, заявил вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.

21 августа ООН сообщила, что население РФ в текущем году возросло на 2 млн. По словам завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Плеханова Елены Егоровой, это может означать только учет жителей Крыма в статистике.

«Процесс признания международным сообществом Крыма как части РФ неизбежен. Этому не может воспрепятствовать никто. Статистика ООН логична и закономерна», — отметил Бобков.

По его словам, признание российского статуса Крыма – это вопрос времени. Он отметил, что таких фактов будет становиться все больше.  Известия

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