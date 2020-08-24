Музеям вновь разрешено принимать туристические группы

17:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Роспотребнадзор снял запрет на прием туристско-экскурсионных групп в музеях и снова разрешил реализацию соглашений с туристическими компаниями. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник.

"Роспотребнадзором в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации и обращением Министерства культуры Российской Федерации внесены изменения в методические рекомендации по работе музеев, музеев- заповедников и дворцово-парковых музеев для противодействия распространению коронавирусной инфекции. В актуализированных методических рекомендациях отменен запрет на прием туристско-экскурсионных групп и запрет на реализацию соглашений с туристическими компаниями", - говорится в сообщении.