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НОВОСТИ

Музеям вновь разрешено принимать туристические группы

17:35 24.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Роспотребнадзор снял запрет на прием туристско-экскурсионных групп в музеях и снова разрешил реализацию соглашений с туристическими компаниями. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник.

"Роспотребнадзором в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации и обращением Министерства культуры Российской Федерации внесены изменения в методические рекомендации по работе музеев, музеев- заповедников и дворцово-парковых музеев для противодействия распространению коронавирусной инфекции. В актуализированных методических рекомендациях отменен запрет на прием туристско-экскурсионных групп и запрет на реализацию соглашений с туристическими компаниями", - говорится в сообщении.

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