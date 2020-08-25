В 2020 самым популярным у россиян местом отдыха стал Крым - опрос
08:00 25.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Крым в 2020 году стал самым популярным у россиян местом осеннего отдыха, наиболее популярным внешним направлением осеннего туризма стала Турция. Об этом во вторник свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob, которые имеются в распоряжении ТАСС.
"Осенью самое популярное направление внутреннего туризма - Крым, из внешних направлений россияне рассчитывают только на Турцию", - говорится в результатах исследования. Кроме Крыма пятерку самых популярных осенних туристических направлений составили курорты Краснодарского края, Москва, Санкт-Петербург и Калининград.
Отпуск на осень, согласно данным исследования Superjob, планируют 32% россиян. 15% проведут его дома, 8% - в деревне или на даче, 7% - в поездке по стране, а 2% рассчитывают уехать за границу. При этом в конце июня на отдых на Черном море в летние месяцы рассчитывали 45% работающих россиян.
Мужчины чаще выбирают осенний отдых, чем женщины (33% и 29% соответственно). Россияне от 25 до 34 лет чаще респондентов других возрастных групп выбирают отпуск осенью - таких 34%. Больше всего поклонников осеннего отпуска оказалось среди граждан с зарплатой от 80 тыс. руб. - 37%.
Опрос был проведен в 331 населенном пункте во всех округах России с 17 по 24 августа 2020 года. Исследовалось экономически активное население России старше 18 лет, имеющее постоянную работу. В опросе приняли участие свыше 1,6 тыс. респондентов.
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