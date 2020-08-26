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НОВОСТИ

Собянин: Москва приступила к клиническим исследованиям вакцины от COVID

18:06 26.08.2020

В Москве приступили к пострегистрационным исследованиям вакцины от коронавируса. По словам мэра столицы Сергея Собянина, их проведение даст возможность получить постоянное регистрационное удостоверение для вакцины и расширить круг ее возможных получателей.

«Вместе с коллегами из Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при поддержке Фонда прямых инвестиций мы начинаем в Москве пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса, - написал градоначальник на своем сайте. - Проведем их на базе городских медицинских учреждений. Оставить заявку на участие в программе может каждый москвич. Это третья фаза исследований, и важно, что она пройдет одновременно с вводом препарата в гражданский оборот».

Как отмечает мэр, у жителей мегаполиса есть уникальная возможность стать основными участниками клинических исследований, которые помогут победить коронавирус. «Принять участие в программе исследований смогут 40 тыс. человек. Ознакомиться с подробной информацией и оставить заявку можно на портале mos.ru. Московские врачи тщательно изучат каждую заявку и отберут участников исследований по медицинским показаниям», - сообщил Собянин, по словам которого, исследования будут проходить на базе спеццентров, созданных в поликлиниках и поликлинических отделениях городских больниц, а финансирование проекта Москва возьмет на себя.

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