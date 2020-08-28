Меркель об отношениях с РФ: Кривая напряжения, очевидно, будет сопровождать нас в ближайшие месяцы
13:20 28.08.2020 Источник: Интерфакс
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не считает необходимым менять политику ФРГ по отношению к России.
"Я не думаю, что мы должны ее менять", - сказала она в пятницу, выступая на ежегодной летней пресс-конференции.
По ее словам, конфликты последних лет в связи с Украиной, санкциями и шпионскими скандалами "снова и снова напрягают германо-российские и европейско-российские отношения", тем не менее, отношения надо сохранять.
"В любом случае мы всегда говорили, что должны оставаться с Россией в переговорах. Есть много международных тем, например, если думать о Сирии, о Ливии, где Россия, выходя за двусторонние отношения, является геостратегическим игроком, с которым надо оставаться в переговорах", - указала канцлер.
"Цель, как и прежде, иметь хорошие отношения с Россией. Россия - огромная страна с долгой и большой культурой, и эта кривая напряжения (. . .), очевидно, будет сопровождать нас в ближайшие месяцы", - добавила Меркель.
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