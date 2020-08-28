Новый этап «Миллиона призов» стартовал в районах Марьино и Бабушкинский
14:05 28.08.2020
В Москве стартовал новый этап программы «Миллион призов», в котором могут участвовать горожане, проголосовавшие на выборах депутатов муниципальных округов Марьино и Бабушкинский. Избиратели проголосовавшие на избирательных участках или на дому, а также онлайн получат сертификаты с уникальным номером. Чтобы стать участником розыгрыша, номер из сертификата необходимо направить в СМС-сообщении на номер 7377.
12 и 14 сентября методом случайного отбора определят победителей, которые получат СМС с результатами розыгрыша и уникальным кодом. Его нужно ввести в специальное поле (активировать) на странице «Миллион призов». Победителям будут доступны специальные баллы, которые на том же сайте (на специальной призовой полке) с 13 октября по 31 декабря можно будет обменять на поощрения. Первый розыгрыш программы состоится 12 сентября в 22:00.
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