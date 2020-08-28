Лукашенко: Мы с президентом России понимаем, что может быть, если мы прозеваем...

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белоруссия в случае обострения ситуации может превратиться в "театр военных действий", который страны Запада используют против России. Как отметил в пятницу Александр Лукашенко, эту точку зрения он разделяет со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

"Вы вчера слышали заявление нашего соседа и моего хорошего друга, - привело агентство БелТА слова Лукашенко со встречи с работниками предприятия "Савушкин-Орша" в Витебской области. - Это же не потому, что россияне хотят защитить Беларусь. Слушайте, сами защитимся. Но мы с президентом России понимаем, что может быть, если мы прозеваем".

В этом случае, считает Лукашенко, Белоруссия может превратиться в театр военных действий, "где будут решаться чужие вопросы". "Им (Западу - прим. ТАСС) не Беларусь нужна, - сказал он. - Беларусь - это трамплин, как обычно, в Россию. Только не так, как Гитлер группу армий Центр бросил на Москву". 22 августа Лукашенко также отметил, что они с Путиным сходятся во мнении - ситуацию в Белоруссии могут использовать, "чтобы броситься потом на Россию".

"Но если там дернутся за пределами [Белоруссии], надо задействовать совместную группировку вооруженных сил, основой которой является белорусская армия. А россияне нас должны поддерживать и двигаться за нами", - сказал Лукашенко,

