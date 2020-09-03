В Московской области прошла акция «Диктант Победы»
21:33 03.09.2020
|Фото пресс-службы правительства Московской области
«Уже во время подготовки мы увидели, что интерес к диктанту в этом году беспрецедентный. Захотелось это наглядно продемонстрировать, что и было сделано. Возможности «Крокус Экспо», одной из самых крупных и современных выставочных площадок мира, это позволили сделать», - отметил председатель Мособлдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» Игорь Брынцалов, который также принял участие написании диктанта в музее Зои Космодемьянской в деревне Петрищево.
Представитель Книги рекордов России Юлия Пронина вручила соответствующий сертификат организаторам, которыми выступили партия «Единая Россия», Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество и Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы».
«Такой рекорд был поставлен впервые. Учитывался каждый участник, который находился за партой и выполнял задание», - рассказала Юлия Пронина.
Всероссийская акция Диктант Победы прошла во всех муниципалитетах региона. Центральными площадками стали музей «Зоя» в Рузском городском округе, музей-заповедник «Бородинское поле» в Можайском городском округе и средняя школа №3 Наро-Фоминска, где для участников выступили военнослужащие легендарной Кантемировской дивизии. Всего же для жителей Подмосковья были открыты более 1 тыс. площадок, основная часть из которых разместилась в школах, музеях и библиотеках.
Результаты диктанта каждый участник сможет узнать на сайте акции 30 сентября. Победители будут определяться на федеральном и региональном уровнях.
«Не скрою, что сегодня перед диктантом я серьезно готовился. Мне было очень интересно проверить свои знания о Великой Отечественной войне,- сказал актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер Игорь Угольников. - Этой осенью выходит фильм «Подольские курсанты». Московская область серьезно помогла производству этой киноленты. Губернатор Андрей Юрьевич Воробьёв приезжал на первый съемочный день в Подольске. Я как член Общественной палаты Подмосковья знаю, что регион очень много прилагает усилий, чтобы память о Великой Отечественной войне и память предков сохранялась».
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