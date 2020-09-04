Собянин доложил Путину об экономической ситуации в столице

12:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти столицы уверены, что промышленность в городе вышла на докризисный уровень. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в пятницу в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным по видеоконференции.

"В целом торговля и услуги уже вышли на докризисный уровень. Промышленность вышла на докризисный уровень, стройка тоже вышла на уровень, сопоставимый с докризисным. Ввод жилья немножко меньше, но сами вложения, сама строительная индустрия уже вышла на эти этапы", - сказал Собянин.