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Собянин доложил Путину об экономической ситуации в столице

12:45 04.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти столицы уверены, что промышленность в городе вышла на докризисный уровень. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в пятницу в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным по видеоконференции.

"В целом торговля и услуги уже вышли на докризисный уровень. Промышленность вышла на докризисный уровень, стройка тоже вышла на уровень, сопоставимый с докризисным. Ввод жилья немножко меньше, но сами вложения, сама строительная индустрия уже вышла на эти этапы", - сказал Собянин.

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