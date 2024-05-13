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Харьков начали покидать семьи с детьми — СМИ

22:00 13.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Семьи с детьми начали покидать Харьков, сообщило украинское издание «Страна». По его информации, помимо отъезда семей с детьми, жители стали убирать с продажи свои автомобили.

Ранее в харьковском горсовете со ссылкой на мэра Игоря Терехова сообщили, что эвакуация жителей из Харькова не планируется, в городе спокойная обстановка. Терехов пояснил, что совет обороны области принял решение об эвакуации жителей только тех районов, которые расположены вблизи зоны боевых действий. По его словам, предпосылок для эвакуации из Харькова нет.

В свою очередь в Госслужбе Украины по ЧС сообщили, что на данный момент из населенных пунктов Богодуховского, Чугуевского и Харьковского районов области вывезено несколько тысяч жителей. Эвакуация идет более двух суток.

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