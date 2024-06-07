«Роснефть» и кубинская компания CUPET продолжат сотрудничать в сфере образования

18:58

Между крупнейшей нефтяной компанией РФ - «Роснефтью» и кубинской государственной нефтяной компанией – CUPET, на XXVII Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере образования и подготовки кадров. Документом предусмотрено расширение взаимодействия при организации обучения сотрудников CUPET по программам высшего образования нефтегазового профиля и повышения квалификации в вузах России. Также, согласно соглашению, планируется организовать стажировки сотрудников CUPET на предприятия «Роснефти».

Как предполагают представители двух компаний, подписанное соглашение позволит продолжить успешную практику сотрудничества «Роснефти» и CUPET в сфере образовательных проектов. Напомним, две компании с 2013 года активно взаимодействуют в сфере обучения граждан Республики Куба в высших учебных заведениях РФ. В частности, с 2014 года по программам магистратуры нефтегазового профиля обучены 39 купинских студентов, а в июне 2024 года обучение завершают еще 20 кубинцев. В прошлом году 53 представителя CUPET принимали участие в программах повышения квалификации на Кубе с преподавателями российских вузов, а также проходили стажировки на предприятиях «Роснефти» в России.