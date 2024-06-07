Игорь Сечин расскажет об энергопереходе и фантомных баррелях на Энергетической панели в рамках ПМЭФ

22:21

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин 8 июня представит на Энергетической панели XXVI Петербургского международного экономического форума доклад «Энергопереход и фантомные баррели: Оставь надежду, всяк сюда входящий. В светлое будущее мировой энергетики возьмут не всех!».

Глава «Роснефти» проанализирует ситуацию на энергетическом рынке и уделит внимание теме энергетического перехода. Хотя в освоение альтернативных источников энергии были вложены огромные инвестиции в последние десятилетия они так и не вытеснили ископаемое топливо и не заняли значимую долю на рынке. Причем на энергорынке отмечается разбалансировка, вызванная политикой стран Запада.

В ходе доклада будет обсуждаться тема поиска новых возможностей и путей развития мировой энергетики в рамках многополярного мира. В ходе дискуссий на энергетический панели участники ПМЭФ обсудят, за какими энергоресурсами будущее, где находятся новые драйверы роста потребления нефти и как можно обеспечить надежное и бесперебойное энергоснабжение по справедливым ценам с учетом потребностей развивающихся стран.