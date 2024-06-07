0
0
0
НОВОСТИ

Путин усомнился в эффективности работы миграционной службы в системе МВД

20:00 07.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эффективность работы миграционной службы в системе МВД вызывает сомнения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«У нас был единый орган когда-то, его потом погрузили в МВД по соображениям вопросов безопасности. Получается там эффективная работа или нет — большой вопрос», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:50 07.06.2024
Искусственный интеллект становится ключевым драйвером роста достатка граждан, считают в Сбере
0
114
19:20 07.06.2024
США задолжали мировой экономике 54,3 трлн долларов — Путин
0
182
19:00 07.06.2024
В ядерную доктрину РФ могут быть внесены изменения — Путин
0
221
18:58 07.06.2024
«Роснефть» и кубинская компания CUPET продолжат сотрудничать в сфере образования
0
177
18:40 07.06.2024
Центр развития смещается в Азию, РФ надо быть ближе — Путин
0
214
18:20 07.06.2024
«Роснефть» и Университет ИТМО будут вместе развивать наукоемкие цифровые проекты
0
219
18:07 07.06.2024
«Роснефть» расширит свою масштабную программу по сохранению биоразнообразия
0
223
18:00 07.06.2024
Арестованные за поджоги в Польше поляк и белорусы воевали на стороне ВСУ — СМИ
0
286
17:55 07.06.2024
Сбер: Передовые технологии получаются только при инвестициях в научные исследования
0
238
17:50 07.06.2024
Сбер: Важно, чтобы господдержка исследовательских центров в области искусственного интеллекта продолжалась
0
236

Возврат к списку