Путин усомнился в эффективности работы миграционной службы в системе МВД
20:00 07.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Эффективность работы миграционной службы в системе МВД вызывает сомнения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«У нас был единый орган когда-то, его потом погрузили в МВД по соображениям вопросов безопасности. Получается там эффективная работа или нет — большой вопрос», — сказал он.
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