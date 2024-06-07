Путин усомнился в эффективности работы миграционной службы в системе МВД

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эффективность работы миграционной службы в системе МВД вызывает сомнения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«У нас был единый орган когда-то, его потом погрузили в МВД по соображениям вопросов безопасности. Получается там эффективная работа или нет — большой вопрос», — сказал он.