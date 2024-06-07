Число погибших при обстреле села в Херсонской области выросло до 21

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число мирных жителей, погибших в селе Садовое Херсонской области в результате двух ударов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), выросло до 21, сообщил губернатор Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия-24».

Ранее Сальдо сообщил о 19 погибших и 5 раненых.

«Первый [удар] был нанесен управляемой французской авиабомбой, а второй — снарядом HIMARS известным американским. В результате уже сейчас 17 человек возле этого дома и 4 человека в соседних домах с осколочными ранениями погибли. Среди них, к сожалению, один ребенок 9 лет, который просто игрался в песочнице. <…> Трое тяжело ранены, которых эвакуировали», — сказал губернатор.