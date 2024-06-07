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Парашютист разбился насмерть во время прыжка под Волгоградом

20:40 07.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Парашютист, на счету которого был 141 прыжок, разбился насмерть во время очередного прыжка с парашютом из-за резкого порыва ветра в Волгоградской области. Об этом ТАСС сообщили в комитете здравоохранения региона.

«По информации руководства учреждения, сегодня на базе центра [авиационно-спортивного клуба] тренировались опытные обучающиеся, в том числе 32-летний парашютист, на счету которого был 141 прыжок. Из-за резкого порыва ветра он травмировался при приземлении, ударившись о столб. <…> Несмотря на усилия медиков, мужчина скончался в реанимации», — сказали в комитете.

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