Парашютист разбился насмерть во время прыжка под Волгоградом

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Парашютист, на счету которого был 141 прыжок, разбился насмерть во время очередного прыжка с парашютом из-за резкого порыва ветра в Волгоградской области. Об этом ТАСС сообщили в комитете здравоохранения региона.

«По информации руководства учреждения, сегодня на базе центра [авиационно-спортивного клуба] тренировались опытные обучающиеся, в том числе 32-летний парашютист, на счету которого был 141 прыжок. Из-за резкого порыва ветра он травмировался при приземлении, ударившись о столб. <…> Несмотря на усилия медиков, мужчина скончался в реанимации», — сказали в комитете.