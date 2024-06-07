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НОВОСТИ

«Роснефть» расширит свою масштабную программу по сохранению биоразнообразия

18:07 07.06.2024

В Арктическом регионе будут продолжены научно-исследовательские работы, которые организует компания «Роснефть». Соглашение об этом представители нефтяного мейджора и Министерства природных ресурсов и экологии РФ подписали в ходе XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Как стало известно в ходе ПМЭФ-2024, в рамках федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» в 2024-2027 годах «Роснефть» и Минприроды намерены провести ряд научно-исследовательских работ. В частности, планируется изучать белого медведя и среду его обитания, а также исследовать популяцию дикого северного оленя и ценные виды биоресурсов Енисея. Предполагается, что ученые и смогут оценить состояние водно-болотных угодий, имеющих международное значение как место обитания водоплавающих птиц и находящихся под защитой Рамсарской конвенции.

Соглашение, заключенное на ПМЭФ, поможет выполнять масштабную корпоративную программу «Роснефти» по сохранению биоразнообразия. Напомним, в 2020-2023 годах в рамках нацпроекта «Экология» крупнейшая нефтяная компания РФ сумела успешно выполнить проект по изучению и мониторингу видов-биоиндикаторов арктических экосистем. Среди этих видов - белый медведь, атлантический морж, дикий северный олень и белая чайка, обитающие в Арктике.

На Крайнем Севере была проведена целая серия уникальных работ, в которых участвовали сотрудники ведущих научно-исследовательских учреждений России. Исследования были высоко отмечены представителями научного сообщества, Минприроды и Росрыболовства. Материалы, полученные при выполнении проекта по оценке устойчивости арктических экосистем, легли в основу при планировании природоохранных мероприятий «Роснефти», которые осуществляются в регионах Крайнего Севера в настоящий момент и запланированы на будущее.

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