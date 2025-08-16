Зеленский подтвердил, что 18 августа направляется в Вашингтон на встречу с Трампом
12:30 16.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Владимир Зеленский сообщил, что в понедельник, 18 августа, планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.
«Все детали по завершению конфликта собираюсь обсудить с президентом Трампом в Вашингтоне в понедельник. Благодарен за приглашение», — написал Зеленский в своем телеграм-канале после телефонного разговора с Трампом и европейскими лидерами.
Зеленский добавил, что разговор продолжался полтора часа и был содержательным. По его словам, Трамп изложил основные пункты переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
