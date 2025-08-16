Трамп выступил за мирное соглашение по Украине и против сделки о прекращении огня

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что лучший способ закончить конфликт на Украине — заключить мирное соглашение, а не просто прекратить огонь, с этим согласны все его собеседники.

«Все пришли к выводу, что лучший способ положить конец чудовищной войне между Россией и Украиной — напрямую заключить мирное соглашение, которое приведет к окончанию войны, а не просто [заключить] соглашение о прекращении огня, которое часто не соблюдается», — написал американский лидер в соцсети Truth Social.