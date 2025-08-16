0
0
176
НОВОСТИ

Трамп выступил за мирное соглашение по Украине и против сделки о прекращении огня

14:00 16.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что лучший способ закончить конфликт на Украине — заключить мирное соглашение, а не просто прекратить огонь, с этим согласны все его собеседники.

«Все пришли к выводу, что лучший способ положить конец чудовищной войне между Россией и Украиной — напрямую заключить мирное соглашение, которое приведет к окончанию войны, а не просто [заключить] соглашение о прекращении огня, которое часто не соблюдается», — написал американский лидер в соцсети Truth Social.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:00 16.08.2025
Европейские лидеры провели переговоры с Зеленским после его разговора с Трампом — Туск
0
23
13:00 16.08.2025
Исполнитель теракта в «Крокусе» подтвердил, что деньги на него выделяла Украина
0
249
12:30 16.08.2025
Зеленский подтвердил, что 18 августа направляется в Вашингтон на встречу с Трампом
0
284
12:00 16.08.2025
Саммит на Аляске доказал возможность переговоров без предварительных условий — Медведев
0
328
11:30 16.08.2025
Трамп позвонил после встречи с Путиным Зеленскому и коллегам по НАТО — Белый дом
0
332
11:00 16.08.2025
Мелания Трамп передала через мужа письмо Путину — Reuters
0
413
10:30 16.08.2025
Трамп заявил, что и Путин, и Зеленский хотят его присутствия на переговорах по Украине
0
384
10:00 16.08.2025
Число погибших на предприятии в Рязанской области выросло до 11
0
407
09:30 16.08.2025
Путин по пути с Аляски посетил Чукотку
0
449
09:00 16.08.2025
За ночь над регионами РФ и Азовским морем сбиты 29 БПЛА
0
416

Возврат к списку