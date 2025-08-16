Исполнитель теракта в «Крокусе» подтвердил, что деньги на него выделяла Украина

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один из исполнителей теракта в концертном зале «Крокус сити холл» подтвердил на допросе, что деньги на преступление выделила одна из госструктур Украины. Об этом сказано в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

«Показания обвиняемого Рачабализоды С. М., согласно которым в ходе разговоров он слышал, что Сайфулло говорил, что заказчиком теракта была государственная структура Украины, в связи с чем после теракта они направились в сторону Украины, где в г. Киеве с ними должны рассчитаться за совершенное преступление. После теракта они направились в сторону границы с Украиной, где в Брянской области их задержали», — сказано в показаниях обвиняемого.