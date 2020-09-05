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Жерар Депардье - теперь не только гражданин РФ, но и православный христианин

17:00 05.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Известный французский актер, российский гражданин Жерар Депардье принял православие в соборе Святого Александра Невского, расположенном в историческом центре Парижа. Об этом корр. ТАСС сообщили в субботу в храме.

"В нашей церкви в пятницу вечером состоялось крещение Жерара Депардье", - сказал представитель собора. Он отметил, что на церемонии присутствовали близкие друзья артиста.

При этом представитель храма сказал, что "не может назвать имя, которое Депардье получил при крещении". "Это было неожиданным событием, но очень приятным", - отметил священнослужитель. При этом он подчеркнул, что пока не готов сообщить другие подробности церемонии.

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