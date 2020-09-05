Жерар Депардье - теперь не только гражданин РФ, но и православный христианин
17:00 05.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Известный французский актер, российский гражданин Жерар Депардье принял православие в соборе Святого Александра Невского, расположенном в историческом центре Парижа. Об этом корр. ТАСС сообщили в субботу в храме.
"В нашей церкви в пятницу вечером состоялось крещение Жерара Депардье", - сказал представитель собора. Он отметил, что на церемонии присутствовали близкие друзья артиста.
При этом представитель храма сказал, что "не может назвать имя, которое Депардье получил при крещении". "Это было неожиданным событием, но очень приятным", - отметил священнослужитель. При этом он подчеркнул, что пока не готов сообщить другие подробности церемонии.
НОВОСТИ
- 16:10 05.09.2020
- Около 30 протестующих сегодня задержаны в Минске
- 15:00 05.09.2020
- В Минске задерживают протестующих студентов
- 14:30 05.09.2020
- МИД Украины сообщил, что в проект повестки 75-й сессии ГА ООН включены Донбасс и Крым
- 13:30 05.09.2020
- Ни одна из программ развития Москвы не будет остановлена - Собянин
- 13:13 05.09.2020
- Нарышкин: У СВР достаточное число сотрудников за рубежом...
- 11:35 05.09.2020
- В День города в Москве после реконструкции открылся Северный речной вокзал
- 11:00 05.09.2020
- Новые тарифы ОСАГО в России сегодня вступили в силу
- 10:40 05.09.2020
- Заметный прирост заболевших COVID-19 в РФ фиксируется вторые сутки подряд
- 10:00 05.09.2020
- В субботу 5 сентября в Москве будет тепло и облачно
- 10:00 05.09.2020
- Из-за тайфуна "Хайшэнь" в Японии будет приостановлено движение скоростных поездов "синкансэн"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать