Мосгоризбирком разделил ключ шифрования для онлайн-голосования

11:20

В Московской городской избирательной комиссии (МГИК) провели процедуру разделения на шесть частей ключа шифрования для предстоящего в ближайшие дни онлайн-голосования. Довыборы муниципальных депутатов в Бабушкинском районе и Марьине будут проходить в единый день голосования, 13 сентября. В онлайн-формате жители двух этих районов смогут проголосовать 11-12 сентября.

«Для проведения дистанционного электронного голосования необходимо сформировать пару-ключ, которым зашифровываются данные голосующего и плюс, которым расшифровываются эти данные, - заявил председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов. - Вчера Московской городской избирательной комиссией было принято, что ключ шифрования делится на шесть частей». Части ключа передаются на хранение заместителю руководителя Общественного штаба, члену МГИК Ольге Кирилловой, главе Корпуса наблюдателей столичного Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадиму Ковалеву, руководителю электронного штаба Илье Массуху, председателю избирательной комиссии муниципального округа Бабушкинский Антону Митякову, председателю избирательной комиссии муниципального округа Марьино Елене Забановой, а также сопредседателю движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорию Мельконьянцу.

Участники предстоящего голосования смогут участвовать в программе поощрения потребительского спроса «Миллион призов». Они получат специальные сертификаты, которые дадут возможность получить до 4000 баллов, приравненных к рублям. Баллы можно будет потратить в магазинах, кафе или направить на благотворительность. Победители программы будут определены 12 и 14 сентября методом случайного отбора - они получат СМС с результатами розыгрыша.