Для ведения переговоров с РФ и КНР Байдену не хватит сообразительности - Трамп

08:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп считает, что его сопернику от демократов на предстоящих в ноябре выборах Джозефу Байдену не хватит сообразительности, для того чтобы вести переговоры с лидерами России и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. Об этом хозяин Белого дома заявил в воскресенье, выступая перед сторонниками в городе Хендерсон (штат Невада).

"Я имел возможность познакомиться с председателем КНР Си [Цзиньпином], я имел возможность познакомиться с президентом России [Владимиром] Путиным. И, кстати говоря, ладить с ними - это хорошо", - отметил Трамп.

"Хотя, хочу сказать вам, что с Китаем сейчас настоящая проблема из-за того, что они с нами сделали. Мы никогда не сможем это забыть. Мы заключили великолепное соглашение, но еще чернила не успели засохнуть, как из Китая пришла болезнь", - добавил при этом президент США. Нынешний хозяин Белого дома ранее неоднократно заявлял, что считает КНР ответственной за начало эпидемии нового коронавируса.

"Я имею дело со всеми этими людьми, и <...> они очень сообразительные", - подчеркнул американский президент. "Мне жаль, но нам нужны очень сообразительные люди, и Джо не подходит на этот пост", - убежден хозяин Белого дома.

Трамп ранее неоднократно повторял, что считает правильным "поладить" с Москвой и Пекином. Несмотря на введенные антироссийские санкции президент постоянно подчеркивает, что у США и РФ сложились "очень хорошие отношения".