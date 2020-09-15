Валерий Цепкало заявил о подготовке документов для суда над Александром Лукашенко в Гааге
10:05 15.09.2020 Источник: Эхо Москвы
Белорусский политик Валерий Цепкало заявил о подготовке документов для суда над Александром Лукашенко в Гааге. На эти работает группа иностранных юристов, сказал незарегистрированный кандидат в президенты республики в ролике на своем YouTube-канале. Речь идет о действиях силовиков в отношении протестующих в первые дни после президентских выборов 9 августа. Цепкало отметил, что сейчас идет сбор свидетельство и показаний пострадавших граждан.
Координационный совет оппозиции Белоруссии сообщил, что в его составе более 5 тысяч человек. Организация в своем телеграм-канале вновь призвала прекратить насилие, освободить политических заключенных и провести новые честные выборы. Почти все члены президиума координационного совета были либо арестованы по делу о призывах к захвату власти, либо выдворены за границу. Эхо Москвы
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