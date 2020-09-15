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Вылечившийся от коронавирусной инфекции может выделять вирус до 90 дней - Попова

12:00 15.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Человек, перенесший коронавирусную инфекцию, может выделять вирус до 90 дней после выздоровления, заявила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"У нас есть наблюдения, такие же наблюдения есть за рубежом, о том, что переболевший человек выделяет вирус до 90 дней. Наши наблюдения в Российской Федерации - вплоть до 48 дней, а за рубежом есть наблюдения - до 90 дней. Человек, у которого нет симптомов, чувствует себя прекрасно, у него прекрасная кровь и все показатели, но вирус из носа он выделяет", - сказала Попова.

При этом она не уточнила, означает ли это, что переболевший может заразить других людей.

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