Вылечившийся от коронавирусной инфекции может выделять вирус до 90 дней - Попова
12:00 15.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Человек, перенесший коронавирусную инфекцию, может выделять вирус до 90 дней после выздоровления, заявила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"У нас есть наблюдения, такие же наблюдения есть за рубежом, о том, что переболевший человек выделяет вирус до 90 дней. Наши наблюдения в Российской Федерации - вплоть до 48 дней, а за рубежом есть наблюдения - до 90 дней. Человек, у которого нет симптомов, чувствует себя прекрасно, у него прекрасная кровь и все показатели, но вирус из носа он выделяет", - сказала Попова.
При этом она не уточнила, означает ли это, что переболевший может заразить других людей.
НОВОСТИ
- 12:20 15.09.2020
- Десантники РФ прибыли в Белоруссию для участия в совместном учении - Минобороны республики
- 12:05 15.09.2020
- Все запасы "Новичка" на территории РФ уничтожены - Нарышкин
- 11:32 15.09.2020
- На предвыборных плакатах Трампа появились российские истребители - СМИ
- 11:20 15.09.2020
- Второй волны коронавируса летом не было - Попова
- 11:05 15.09.2020
- Противостояние с РФ в Арктике является серьезной проблемой для США - NI
- 11:00 15.09.2020
- В России выявили 5 529 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 10:32 15.09.2020
- Главарей индонезийских преступных группировок привлекут к борьбе с коронавирусом
- 10:20 15.09.2020
- Руководитель NASA прокомментировал обнаружение фосфина в атмосфере Венеры
- 10:05 15.09.2020
- Валерий Цепкало заявил о подготовке документов для суда над Александром Лукашенко в Гааге
- 10:00 15.09.2020
- Американские ученые обнаружили препарат, нейтрализующий коронавирус - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать